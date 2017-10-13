疫病》新北鶯歌本土登革熱群聚添2例 累計已6人感染

2017-10-13 15:00

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署公布新北市鶯歌區東湖里本土登革熱群聚事件再增2個病例，分別為到當地進行病媒蚊防治工作、20餘歲居住於土城的環保署孳清人員，以及50餘歲居住於鶯歌的民眾，兩人均為男性，累計該事件涉及已達6人，衛生單位框列病例相關接觸者也有710名，將監測其健康情形至11月1日。

根據疾管署資料，該2名個案於潛伏期間，均曾有指標個案，也就是為該地第一例確診、病毒株近似越南株，研判可能有未發現境外移入個案，造成病媒蚊傳播所染病的一對50餘歲夫婦住處周邊活動史，並陸續因疑似症狀就醫，經通報檢驗分別於10月11日、12日確診，均為登革熱病毒第一型，依發病日研判與前4名個案屬同一波感染。

疾管署副署長羅一鈞表示，新增的2名個案中，其中，50餘歲居住於鶯歌的男性，在10月1日就發病，並且曾因發燒、全身紅疹等不適症狀而就醫3次、住院4天，但由於症狀不典型，醫師未能及時察覺是登革熱，造成發病至通報日期長達10天，提醒登革熱從發病前1天到後5天都有傳染力，這些被「隱藏」在社區內的個案如未能快速被通報及掌握，可能造成衛生單位無法立即採取防治措施，增加疫情擴散的風險，因此鄰近地區的醫療院所應該提高警覺。

疾管署指出，目前疾管署、環保署與地方衛生局、環保局持續進行各項疫情防治工作，除了確診個案活動地周邊外，也特別針對位於桃園與鶯歌交界處的各個里別加強動員及區域聯防，且國家衛生研究院已安排國家蚊媒傳染病防治研究中心的病媒蚊專家前往各名個案活動地進行一系列的病媒蚊監測檢查，積極協助防治工作。