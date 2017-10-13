台灣「51區」人員領錢苦 催生本島最東南提款機

2017-10-13 14:40

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕位在台灣本島最東南隅的中科院九鵬基地，因為任務神祕，被稱為「台灣的51區」，但這裡的勤務人員及居民，想要提款領錢時，卻得遠到30公里外的鬧區。在彰化銀行及恆春警方協助下，銀行在當地九棚派出所設置首部ATM提款機，開心的居民及基地人員特別舉辦「啟用典禮」，慶祝終於能輕鬆提款的基本民生需求。

中科院九鵬基地周邊的滿州港仔、九棚村及牡丹旭海村，位在台灣最東南角落，生活醫療不便外，連提款都得到30公里外的滿州鄉鬧區，同樣飽受領不到錢困擾的中科院員工，決定聯合當地居民向彰銀請託，經屏縣警局同意在派出所外設置後，終於催生當地首部提款機。

彰銀第六區營運處處長陳聯鏡指出，九鵬基地中科院員工加上周邊3個村落共約2千人左右，銀行設置ATM提款機肯定是賠錢生意，但為了當地的需求及便利，仍耗資約40萬元安裝、每年以約4千元的費用向警局承租土地，希望民眾及路過的遊客不必再奔波30公里提款。

當地居民阿潘表示，提款機能讓大家節省路程，不必擔心「交會錢」要跑很遠領錢，加上設置在派出所前，社區長輩還能避免被詐騙或遭搶，ATM對市區來說不是稀罕機器，對偏鄉生活便利卻是邁進了一大步。

這部「備受禮遇」的提款機，營業時間為早上6時至晚上10時，內有400萬現鈔供提領，還有最新的無卡提款功能，但每日最高提款仍是彰銀本行3萬、跨行2萬，跨行提款仍須手續費用。