竹市府大禮堂前廣場改造 轉型街角式廣場

原本做為市府同仁停車用的大禮堂前廣場，未來改造後將轉型為街角式廣場，並全面開放空間給民眾使用。（記者王駿杰攝）

2017-10-13 14:30

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市政府將進行周邊街角與廣場改造工程，預計將720平方公尺的市府大禮堂前廣場（停車場）開放，並轉型為街角式廣場，與美術館廣場、228公園相串聯，全部重新鋪設地磚、種植樹木並設置休憩長椅，打造「無障礙人本空間」，今舉行開工典禮，預計在明年4月完工，提供民眾完善、舒適的步行空間與環境。

都發處長陳永源表示，本工程投入2364萬經費，從大禮堂前廣場開始逐區改善，進行步道整平、廣場地坪改善、街道家具設置、夜間照明強化、管理室美化、景觀改造、空間綠美化、電箱遷移、體健設施改善、樓梯更新等，更強化無障礙設施設置，預計在明年4月完工。

市府今天舉行開工典禮，市長林智堅說，過去美術館前廣場和228公園因民眾使用率高，周遭人行步道舖面、草皮等設備都已老舊破損，未來將一併改善。

林智堅說，原本做為市府同仁停車用的大禮堂前廣場，未來改造後將轉型為街角式廣場，並全面開放空間給民眾使用，市府員工停車配套措施則會轉遷至府後、北大等停車場。

林智堅指出，轉型的街角式廣場會有椅子、喬木，地磚將呼應新竹州廳和美術館的古蹟採用陶磚，並與美術館廣場、228公園串聯，打造安全、舒適、無障礙、兼具美學的步行與休憩環境。