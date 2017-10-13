福隆海水浴場遊客10年增5倍 風管處獲獎

2017-10-13 14:10
福隆海水浴場每年定期舉辦迎曙光、沙雕季等活動，遊客數較10年前成長5倍，圖為今年海洋音樂祭資料照。（記者林欣漢攝）
〔記者林欣漢／新北報導〕民國96年雪山隧道通車後，福隆海水浴場遊客大幅下降，交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處（風管處）每年定期舉辦迎曙光、沙雕季等活動，積極參與國際旅展，並媒合福容大飯店等民間資金14億元，使遊客數較10年前成長5倍，今天得到第15屆民間參與公共建設金擘獎優等肯定。
風管處長陳美秀指出，雪隧通車後，原本以國旅戲水為主的遊客大幅減少，僅剩24萬人次，透過舉辦迎曙光、福隆國際沙雕季、馬拉松等活動，並積極參與國際旅展，連續兩年獲全球百大綠色旅遊地等國際肯定，吸引每年國內外遊客超過120萬人次。
陳美秀表示，管理處與福容大飯店等業者共同攜手合作，注入民間資金14億元，將福隆海水浴場營造為國際級度假村，且相當重視永續旅遊，積極購買綠電、打造銀級綠建築、環保旅店認證等，交通部特別將此成功案例，列為今年拍攝全球成功案例招商影片，是觀光類別唯一入選案件。
第15屆民間參與公共建設金擘獎有36件參選，風管處得到優等殊榮，將於11月3日在台北國際會議中心接受頒獎。