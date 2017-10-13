北市推扶老計畫 落實長者居家安全

台北市長柯文哲（左）13日前往北投，探訪歐陽奶奶居家修繕成果，檢視居家環境。（記者簡榮豐攝）

2017-10-13 14:06

〔記者沈佩瑤／台北報導〕打造長者居家安全環境，台北市社會局和伊甸基金會合作推出「台北扶老・軟硬兼施」服務方案，協助長輩進行居家安全評估，並補助修繕費用8萬元。台北市長柯文哲上午受訪時表示，雖有限制所得稅要在5%以下才有補助，但仍鼓勵並非補助範圍的民眾申請，目前北市面臨「雙老」（高齡、老房）情形，很多房子都沒有無障礙空間，許多老人家若跌倒往往非常嚴重，呼籲大家能把家弄得安全一點。

社會局表示，台北扶老計畫從事前評估、修繕施工到後續請款，通通一手包辦，協助北市65歲以上長者家庭進行居家安全評估、修繕。服務對象為設籍且實際居住北市的低收入戶、中及一般戶（最近一年綜合所得稅率5%以下），補助長輩居家簡易修繕與無障礙環境改善。若不在此條件內則需自費。

柯文哲上午受邀出席改善完畢的歐陽奶奶家，該計畫將奶奶家浴廁門更換成單軌式拉門，還拆除浴缸，在沐浴處、馬桶旁、入口處加裝安全扶手，更換洗手台，並在地面鋪設防滑磁磚。

修繕改善後的浴室更安全乾爽，歐陽奶奶的媳婦滿意分享，歐陽奶奶再也不害怕踏進浴室。柯在觀看環境後也相當讚賞，還笑稱要自己爸媽也搬來台北享受此方案。

柯會後受訪表示，現在是所得稅5%以下都有補助8萬，但有錢人爸媽也要安全，所以也歡迎其他人申請自費做改善。他坦言，老人家跌倒一次很麻煩，光請歐巴桑的費用就不得了，所以家裡有失智失能的老人，家人能協助把家裡弄得安全一點，這也是值得的。

柯也強調，台北市超過30年房子有大概一半以上，以前房子很多都沒有無障礙空間，防震係數也很差，只要做一些小小改善就能更好更安全，還推薦現場媒體參觀改善後的浴室，並指出，就像浴室很容易滑倒，但有特殊材質的地板就不會了。