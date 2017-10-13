欠薪2個月 慶富坦言獵雷艦資金調度困難

2017-10-13 14:00

［記者黃旭磊／高雄報導］慶富造船積欠員工8、9月兩個月薪資，董事長特助陳全雄於勞資協調會後坦言，獵雷艦合約導致資金調度困難，但不放棄合約。

慶富造船積欠約2百名員工薪資，市府今天召開勞資協調會，有120多名員工參與，慶富為激勵員工共體時艱，決定調度高雄港務公司挖泥船合約保證金2千1百多萬元，預定下週三（18日）發薪，但員工認為資方不保證下筆薪水，多要求發放資遣費，方便找下個工作。

陳全雄表示，欠薪主因是獵雷艦資金調度問題，「海軍合約跟洛馬（美商洛克希德馬汀Lockheed Martin）之間的資金缺口，洛馬資金面太大」，受限合約保密條款，不能透露內容。

外界認為，慶富於今年8月涉入詐貸案，洛馬公司考量未來風險性高，要求在9月底前將台幣10多億元款項結清，否則不排除解約並進行法律訴訟，可能是資金缺口來源。

陳全雄說，目前有3個主約在走，包括獵雷艦、海巡百噸巡防艦及華偉圍網漁船，海巡合約要造28艘，已交船13艘，華偉部分下週要討論設計，至於獵雷艦外界媒體在指導政府，嚴重影響公司形象，「公司不放棄任何一個合約，而員工是公司資產也不輕言放棄。」

慶富造船工務課黃姓員工於協調會後表示，公司不止欠薪2個月，7月起就沒支付勞健保，有老員工年資近20年，沒拿到資遣費也不能找工作，「大家都有某有囝（有妻兒），換做是你受得了嗎？」

高雄市府代表、勞工局主秘皮忠謀說，保障員工拿到欠薪及勞健保權益，本月20日將二度開協調會，確認慶富履行支薪義務。