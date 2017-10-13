愛樂護理長！ 邱秀娟苦練薩克斯風撫慰長輩心

南投縣國姓鄉衛生所護理長邱秀娟白天拿著針筒，照顧偏鄉居民健康，公餘則以音樂撫慰弱勢長輩。（記者佟振國攝）

2017-10-13 13:49

〔記者佟振國／南投報導〕帶有磁性與滄桑感的薩克斯風樂音迴蕩在老人長照據點...在台上賣力吹奏的，是南投縣國姓鄉衛生所護理長邱秀娟，原本害羞畏懼上台的她，2年多前接觸薩克斯風公益活動後而改觀，現在邱秀娟白天手拿針筒照顧偏鄉居民健康，公餘則走訪各長照據點，用美麗樂章撫慰長輩。

邱秀娟從事護理工作27年，所住的埔里鎮珠仔山社區近幾年推動優質關懷據點，照顧在地弱勢長輩，也讓她開始接觸長照領域，為提升專業能力，2年多前攻讀南開科大福祉研究所。

原本以為只是上課、讀書、寫論文，但邱秀娟跟著指導教授到長照第一線，才發覺要照顧長輩之前，得先跟他們交心，師生左思右想，不妨以音樂當溝通橋樑，且音樂治療也有益長輩身心，決定一起報名學習薩克斯風，苦練指法、嘴型與丹田用勁的方法，不會五線譜的她，就照著簡譜勤練，能夠上台吹奏的曲子，邱秀娟至少都得練上超過300次。

「一般女孩子較少吹奏薩克斯風。」光憑這點，邱秀娟拿著樂器上台，自然就吸引較多的目光，初學不到半年，指導老師就拉著她到長照據點公益服務，但初次登台卻以「慘」字收場。

邱秀娟表示，自己個性比較害羞，一般登台衛教宣導還可以，但上台演奏需要更大勇氣，因此首度登台時腦筋一片空白，身體僵硬，嘴型、指法、丹田運勁完全「走鐘」，無法吹奏，就這樣呆站台上，現在仍感謝台下長輩不吝給予掌聲，讓她有勇氣再跨出去。

現在邱秀娟也與同好組成「1+1薩克斯風樂團」，定期進行公益服務，用音樂撫慰弱勢長輩，充實又快樂。