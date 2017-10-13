多名立委曾「皮蛇」纏身 邱泰源建議自費打疫苗

2017-10-13 13:29

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院民進黨團總召柯建銘在雙十連假期間得到皮蛇（帶狀疱疹），近來已陸續好轉。無獨有偶，多位民進黨立委都曾得過皮蛇，兼任醫師公會全聯會理事長的民進黨立委邱泰源強烈建議，50歲以上者，不妨去醫學中心自費施打疫苗。

柯建銘透露，這次是第二度罹患皮蛇，可說連假都在與皮蛇搏鬥，這幾天有好一點了。不只柯建銘，民進黨立委莊瑞雄、邱泰源，甚至是文化部長鄭麗君，都曾得過皮蛇。

曾任台灣家庭醫學醫學會理事長的邱泰源提醒，每個人都有機會得皮蛇，而且自己也未必知道免疫力在下降，得過以後，未來也可能復發。

他建議，只要是50歲以上，不妨前往醫學中心的家醫科看診，自費施打疫苗。他說，疫苗的效用至少5到10年，因為疫苗推出至今也差不多是5到10年，基本上都有效。若是真的得到皮蛇，1個特效藥的療程也要好幾千元；要是大使用服用止痛藥，也會傷害身體機能。

他指出，因為每劑皮蛇疫苗約6千元，國內並無自費施打的風氣，疫苗的銷路太低，藥商都想退出台灣市場；屆時，恐怕要去香港才有疫苗打，費用一定遠高於此。所以，太小型的醫院未必會有。

在邱泰源的建議下，包括莊瑞雄、施義芳等綠委，均表示下週有空就會去台大醫院施打。