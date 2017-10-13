澎湖人在台南創刊號 15號問世先睹為快

2017-10-13 13:08

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖人口雖僅有10萬餘人，但旅居台灣鄉親「號稱」百餘萬人，各縣市都有同鄉會，成立超過一甲子的台南市澎湖同鄉會，理事會決議發行《澎湖人在台南》會刊，創刊號將於15日出刊。

創刊號會刊版本為菊8開，16頁彩色印刷，除了會務報告、澎湖大小事外，將以介紹澎湖人文風情為主。會刊刊頭《澎湖人在台南》則由名書法家白沙鳥嶼鄉親、現任中西區成功國小校長鄭國斌揮毫。理事長黃昶維表示，創刊號內容邀請傑出澎湖先進撰文，讓旅外澎湖人都能透過會刊精神食糧，一解思鄉之愁。

內容包括沿著菊島旅行創辦人一筆〈那些荒徑，那些年〉、西嶼咱ㄟ厝網站站長曾佛賜〈外垵小旅行〉、西嶼竹灣鄉親現任善化區大同國小校長吳明方〈久違了，我的故鄉〉、文化工作者高世澤〈澎湖故鄉菜〉、二崁聚落保存協進會前理事長陳榮一創作的〈澎湖褒歌〉陶藝作品、會刊編輯陳麗玲〈在台南的澎湖人—楊錫融專訪〉等精彩文章。

會刊免費贈閱，有興趣的民眾可直接至台南市中西區文和路151號「台南市澎湖同鄉會會館」索取。澎湖民眾可在生活博物館，文化局文獻中心、縣圖書館、中興路沿菊館等處取閱。 豐富的內容，相信會引起澎湖民眾的共鳴，也藉由澎湖人的角度，更加了解這「世界最美麗海灣」的澎湖魅力所在。