冬天去日本最想玩什麼？旅遊網站公布網友最愛7項活動

易遊網票選網友最愛七大冬季活動，滑雪行程奪下冠軍。（易遊網提供）

2017-10-13 12:58

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕冬天腳步逐漸接近，近日已能感受到涼意，許多民眾開始準備冬天要出國賞雪、滑雪、泡湯，旅遊網站業者「易遊網」日前特別針對國人最愛去的日本，舉辦「冬天玩日本，你最想玩什麼」網路調查，票選出日本7大冬季體驗排行榜，最受網友喜愛的冬天日本行程，就是滑雪體驗。

滑雪是日本擁有近600個雪場，設施和等級分類完善，不管是新手或是中高級玩家，日本絕對是滑雪的熱門首選。

第2名則是觀看「企鵝散步」，這是北海道旭川動物園冬季的最大賣點，近距離看著又萌又可愛的企鵝，在旅客面前大搖大擺行走的模樣，讓人直呼超療癒；第3名由「樹冰奇景」奪下，這是世界唯一的藏王樹冰，也是日本東北最著名的雪景奇觀，被白雪覆蓋的群樹狀，就像充滿雪怪的魔幻世界，成為旅客獵奇觀賞的寒冬景緻。

一般只有在南北極圈才能看到的流冰，在北海道搭乘破冰船就能就近觀賞，體驗劃破冰體的震撼感受，「乘破冰船」活動備受旅客喜愛，奪下第4名；日本各地別具特色的「冬日雪祭」，像是有大型冰雕的札幌雪祭、東北青森的雪燈籠祭、藏王樹冰祭等，參與各式祭典活動則獲得旅客最想遊玩的第5名。

第6名是可邊賞雪景、邊享暖湯的「雪地溫泉」，像是日本東北的乳頭溫泉、北海道的登別溫泉、群馬縣的萬座溫泉等，都是日本著名的雪地溫泉勝地；第7名則是在結冰湖面上鑿洞垂釣，除釣到魚的成就感外，品嚐親手釣到的炸魚料理，更是「冰上釣魚」的最大樂趣。

世界僅有的藏王樹冰，是赴日賞雪的人氣景點。（易遊網提供）