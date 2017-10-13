新北重陽節賀禮 第34家公共托老中心成立

新北市第34家公共托老中心「板橋愛活樂園」今天啟用。（記者賴筱桐攝）

2017-10-13 12:00

［記者賴筱桐／新北報導］新北市政府第34家公共托老中心「板橋愛活樂園」今天啟用，結合日間照顧與居家服務，配合長照2.0政策，成為A級長照旗鑑店，另針對健康長者，有銀髮俱樂部可供泡茶、聊天及運動，是市府送給長輩最貼心的重陽節禮物。

市長朱立倫致詞表示，公共托老中心幫助現代社會長者在社區受到良好的日間照顧，年輕朋友可以專心上班，當全台正在推動日間照顧體系時，新北市已做了34家公共托老中心，但還是覺得不夠，因為新北市有48萬名長者，大多數是健康的老人，因此設立300多處銀髮俱樂部，推廣老人共餐與動健康。

社會局長張錦麗指出，板橋愛活樂園公共托老中心的日間照顧可提供30名長者服務，空間規劃以鄉村莊園風為調性，貼近長輩生活，課程活動依長者個別情況設計，包括手工藝、保齡球、造型氣球等，延緩老化或失智，並定期安排社區活動，鼓勵長者社會參與。

社團法人新北市身心障礙者福利促進協會理事長涂福增表示，板橋愛活樂園與日本社會福祉法人紘德專業技術合作，由日本復健專家、台灣物理治療師及醫師共同設計復健課程，內部陳設包括閱讀區、復健運動區、開放式廚房、卡拉OK與家庭影音設備等，有如長輩第二個家。