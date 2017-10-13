探討少子高齡化 滯留島舞蹈劇場發表新作「鏽塔」

2017-10-13 11:48

〔記者羅欣貞／屏東報導〕由屏東潮州編舞家張忠安創立的滯留島舞蹈劇場，近年屢獲邀赴英國、西班牙、韓國、澳洲、印度等地演出廣受好評，該團將於明、後（14、15日）兩天，在屏東演藝廳實驗劇場售票演出年度新作「鏽塔」，探討現今少子高齡化日趨嚴重，中產階級社會已經逐漸瓦解成為M型社會的問題。

滯留島舞蹈劇場藝術總監張忠安表示，創團名稱秉持著「滯留」南方優秀舞蹈人才的理念，著力向下扎根，並不斷以實驗精神探索創新，去年舞團以「Lost in Grey」獲文化部遴選代表台灣至英國愛丁堡藝穗節，今年5月參與西班牙馬德里BETA Publica國際編舞決賽、9月到韓國參加創舞國際藝術節，10月要至澳洲澳亞藝術交流協會、12月則是印度理工學院邀演。

該團年度新作「鏽塔」，以具突破性、實驗性的表演形態及舞台設計，賦予舞蹈不一樣的思索空間，以後現代的批判前衛角度，詮釋現代人歷經資本社會高壓，所面臨的心境及現象，提醒當今國人所面對的貧富差距擴大、少子高齡化嚴重、邁向M型社會的問題。

張忠安表示，舞團與屏東縣政府文化處合作，將於明年6月推出深具地方生態及文化特色，並融入南向新住民風格，顛覆以往觀眾對現代舞主觀印象的作品，未來舞團也會繼續走向國際化，並在台灣土地深耕。