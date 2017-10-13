《醫病》顏面神經麻痺似中風 醫師：愈早治療效果佳

2017-10-13 11:13

〔記者王俊忠／台南報導〕「醫師，我左臉突然垮下來，吃飯會卡飯粒，口水也不自主流下來，是不是中風了？」，一位患者憂心忡忡地對衛福部台南醫院醫師這麼說。醫師檢查該患者左側手足都有力、說話清楚，食物也可以吞嚥，並非一般腦中風，是臨床常見的周邊性顏面神經麻痺案例。

衛福部台南醫院中醫科醫師楊俊奎指出，顏面神經麻痺是12對腦神經中的第七對顏面神經受損，造成臉部表情肌群運動功能障礙的一種常見疾病，一般症狀是口眼歪斜，患者臉部往往連最基本的抬眉毛、閉眼睛、鼓腮、嘟嘴等動作都無法完成，如果神經病變更廣泛，有時病人會發覺有聲音聲響過大或舌尖味覺減低的現象。

顏面神經麻痺通常分為兩大類：（一）中樞性：常見於腦中風、頭部外傷或腦腫瘤等嚴重的腦部疾病，會皺眉頭及閉眼，大部分不受影響，可能合併一側手腳無力麻木、口齒不清等。（二）周邊性：因感冒或單純皰疹、帶狀皰疹病毒感染引起最多，患者無法皺眉頭及閉眼，但不會有一側肢體無力麻木、口齒不清症狀。

楊俊奎醫師表示，顏面神經麻痺發生後，前幾天內症狀會持續惡化，一週後才逐漸穩定；第二到第三週開始恢復，約8成的病人在3個月內可恢復，但也有少數嚴重患者無法恢復，實證顯示愈早治療效果愈佳，最好是發病後能馬上治療。

在治療上，楊醫師說，西醫方面除了神經學檢查外，可以安排神經傳導與肌電圖檢查，研判患者顏面神經麻痺的嚴重程度及預後；治療主要是短期高劑量類固醇及復健電療，降低局部發炎及腫脹、保護神經減少傷害。中醫則認為顏面神經麻痺是「正氣不足、絡脈空虛、衛外不固，風邪乘虛而入」所致，即人在極度勞累、免疫力低下時，身體第一道防線被破壞，病毒入侵到深層神經系統，引起發炎，臨床可用針灸適合穴位。

楊俊奎說明，顏面神經麻痺雖不如中風嚴重，且治癒率相當高，但仍有因神經破壞嚴重，造成臉部肌肉歪斜或眼睛無法閉合等永久性殘障，切勿輕忽，建議中西醫搭配治療，把握黃金治療期。此病好發常見在每年季節變化時期，尤以春、冬2季最多，也好發在人體抵抗力較差時候，民眾應避免飲食冰冷食物，儘量避免吃過硬或太過辛辣、燒、烤、炸食物，提升抵抗力，作息方面應在晚間11點前入睡，睡眠充足、適度運動休息，避免過度勞累復發。