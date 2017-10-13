鼓勵屋頂「種電」 東縣將放寬補助規定

台東縣府鼓勵綠能發電，補助合法建物在屋頂設太陽能光電發電系統。（記者張存薇攝）

2017-10-13 10:36

［記者張存薇／台東報導］台東縣政府鼓勵綠能發電，今年編列800萬元「補助非公有建築物設置太陽光電發電系統實施計畫」，目前僅9位民眾提出申請，因為還有餘額，財政及經濟發展處長盧協昌表示，將放寬申請資格，也就是如果有設置業者向民宅租屋頂，同樣可獲補助，向經濟部能源局核備後，最快月底會公告。

財經處爭取到花東永續發展基金經費，一連3年將補助台東在地民眾申請屋頂設大洋能光電發電系統，申請對象為台東縣合法私有建築物、在105年7月9日尼伯特風災後至今年11月30日期間取得經濟部能源局同意備案、或設備登記的太陽光電系統所有權人，原本限定申請者須須為縣民或設立登記、立案於台東的法人或非法人團體，因為今年經費仍有剩餘額，將開放建築物出租或出借於他人設置太陽光電發電系統者。

財經處表示，補助標準設置總容量在10瓩以下者，每瓩補助1萬3000元，10到20瓩每瓩補助1萬2000元、20到30瓩每瓩1萬1000元，最高補助30萬元。

盧協昌強調，申請建物一定要合法，如果頂樓加蓋鐵皮屋就無法適用，這個計畫也希望減少台東在地的違建，放寬規定後包括魯凱族達魯瑪克部落推動的太陽能光電計畫，將可適用。