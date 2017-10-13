北東今明防致災性大雨 下週回溫「秋老虎」再現

共伴效應已現，北東部今明慎防致災性大雨。（中央氣象局）

2017-10-13 09:58

〔即時新聞／綜合報導〕今年第20號颱風「卡努」昨（12日）晚正式生成，其路徑雖不直接侵台，但外圍雲系已對部分地區造成影響，臉書粉絲專頁「天氣即時預報」指出，今明兩天北、東部各縣市及恆春半島的民眾，需慎防致災性大雨，下週起全台將逐漸回溫，中南部更恢復「秋老虎」的天氣型態。

「天氣即時預報」表示，北北基、東部及恆春半島等地，今明2日的天氣型態將以大雨為主，由東北風與颱風水氣產生的共伴效應，可能帶來滯留的致災性豪雨，提醒民眾需做好防災準備，至於原訂於週末假期前往上述地區旅遊的民眾，則需審慎評估，「畢竟共伴效應的大雨，是可能會有災害的」。

「天氣即時預報」接著指出，桃竹、高屏與中部山區，今明2日的天氣型態將為多雲偶降陣雨；苗栗、中部平地及台南等地區則為多雲的天氣，「天氣即時預報」提醒，若水氣較多，中部平地及台南也可能飄雨，但雨勢不會太大。

至於全台各地接下來幾天的氣溫，「天氣即時預報」表示，受惠於颱風環流與北方高壓有較大的氣壓梯度，東北風涼空氣順利地「往南輸送」，預期全台各地在週末假日都可感受到「整天秋涼」，下週起北部稍微回溫，中南部高溫則回升至33-35度，恢復成早晚涼爽中午炎熱的「秋老虎」天氣型態。