卡努颱風今影響最劇 彭啟明：下週恐又有颱風形成

彭啟明說，今天是台灣受到卡努颱風外圍水氣影響最嚴重的時候，預期東半部及北部都會有雨勢。（圖擷取自Windy網站）

2017-10-13 08:50

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，原位於菲律賓東方海面之熱帶性低氣壓已於昨晚（13日）8時增強為今年編號20號的輕度颱風卡努。氣象專家彭啟明說，今天是台灣受到卡努颱風外圍水氣影響最嚴重的時候，預期東半部及北部都會有雨勢。

彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，今天清晨中心位置在菲律賓呂宋島的北部，持續往西前進，下午就會進入南海，持續往海南島方向前進。彭啟明說，東半部及北部都會有雨勢，尤其宜蘭仍有劇烈降雨發生，部分區域累積的雨勢相當可觀，例如大同鄉及宜蘭溪南區域，已經是致災性的雨量了，花蓮台東零星區域要留意地形上引發的強對流發生。

彭啟明指出，「颱風沒來，但雨勢卻比颱風來時還來得猛」，是所謂的「共伴效應」的情境，就在這兩天發生。週末水氣將會減少、雨勢趨緩，週六（14日）預期還是有低壓外圍雲系，開始有些東南風，週日（15日）開始水氣慢慢減少，還是有雨勢，預期會減緩。

關於未來颱風發展，彭啟明說，目前預期在下週二、三（17、18日）之後會有熱帶性低氣壓逐漸發展，可能在週三、四（19、20日）時有機會發展成為颱風，但導引氣流的型態和目前很不相同，仍有變化空間，這可能成為下週末天氣的變數。