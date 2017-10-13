10/13 各報重點新聞一覽

2017-10-13 06:10

自由時報

違規領薪// 國語日報17董事 教部聲請全解職

國語日報董事會紛爭不斷，教育部昨日大動作向法院聲請解除所有董事職務！教育部強調，國語日報董事會不僅逾期未改選、未依法修改捐助章程，應是「無給職」的法人董事卻按月領取三萬至五千元費用，早已行文糾正，所有董事過去三年共溢領逾五百萬元，違規情節重大，聲請解除董事職務；這是教育部主管七百多個財團法人的首例。

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百公斤海洛因夾藏入境 // 林口卸毒 鎖定4嫌

新北市警方追查財政部關務署台北關疑涉縱放百公斤海洛因毒品案，已過濾出至少四名嫌犯偷走載運四台機具的貨車，已掌握四嫌身分追緝中；警方還發現，四嫌採取聲東擊西和故佈疑陣等招式製造追蹤斷點，但仍被警方鎖定竊走疑夾藏毒品的機具後一度消失行蹤三十八分鐘，研判是在新北市林口中山路特定地點「卸貨」，不排除毒梟在該處附近「取毒」。

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藍委批求官// 李翔宙怒辭 賴揆慰留

退輔會主委李翔宙昨上午列席立法院外交及國防委員會進行業務報告時，因「榮民榮眷基金會」董事長改選爭議遭國民黨立委圍剿，並質疑李離開國民黨是為了「求官」，這項指控引發李強烈不滿，並數度反指立委「污辱人格」。李翔宙下午突於退輔會宣布請辭，行政院長賴清德昨與李通電話強力慰留，還說「不准辭」，要在氣頭上的他先休息、沉澱心情。

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蘋果日報

樂器淋雨 首席忿離席

台東縣政府國慶日舉辦煙火晚會，氣象局早已預報會下雨，縣府卻堅持不搭棚，害樂團冒雨演出，導致樂手為護琴，離席中斷演出。當天樂團首席、國內知名美女提琴家馮楚軒事後在臉書po文指，當天為了保護大家的樂器，只好當機立斷率先離席，質疑「有千萬經費放煙火，沒三萬搭遮棚？」讓人忍無可忍；對此，台東縣府則解釋，怕雨棚遮擋煙火視線才未搭建，虛心接受批評。音樂界則痛批主辦單位和天候「賭運氣」，完全不尊重音樂專業。

蔡首稱 APEC架構下願與中善意互動

亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議下月10日至11日在越南峴港市舉行。總統蔡英文昨宣布，再次委請總統府資政、親民黨主席宋楚瑜擔任APEC領袖代表。蔡也首次表示，願意在APEC的架構下與中國大陸進行善意的互動與合作。這是蔡自國慶演說後，3天內兩度對中國拋善意。但朝野立委及學者多認為，中共十九大後對台政策趨硬可能性高，蔡太過「一廂情願」。

聯合報

教部突襲 解職國語日報16席董事

國語日報董事會今年二月底任期屆滿，迄今未完成改選；教育部九月初認定國語日報為政府捐贈的財團法人，要求召開董事會修改章程未果，昨以不遵從主管機關命令為由，向法院聲請解除全體十六名董事職務，追繳董事不當支領車馬費及年終獎金，每人五一五萬餘元。

被罵「求官」…李翔宙閃辭 賴揆不准

退輔會主委李翔宙昨天上午到立院業務報告時，由於「榮民榮眷基金會」的董事長選舉風波，被國民黨立委質疑「求官」，雙方一度激烈爭辯。李翔宙下午隨即舉行記者會，表示無法接受「求官」指控，因此決定辭職。消息傳出，震驚政壇，行政院發言人徐國勇說，行政院長賴清德予以慰留，不准李翔宙辭職，希望他繼續為國軍及榮民權益努力。

中國時報

AI世代來臨 6職業將消失

你正在從事的工作前景如何，是否可能被機器人取代？2010年諾貝爾經濟獎得主克里斯多福‧皮薩里德斯（Christopher A. Pissarides）12日指出，AI（人工智能）世代會讓許多工作被多功能機器人「按個鍵」就取而代之，包括電話行銷、貸款授信人員、櫃台人員、律師助理、計程車司機和速食餐廚師這6項職業，「將被AI和機器人搶走工作」，面臨消失的命運。

祭旗孫政才 打破隔代指定接班

曾被視為「接班人」的前重慶市委書記孫政才落馬後，在中共十九大召開前，火速被雙開（開除黨職、公職）。分析指出，中共總書記習近平藉拿下孫政才在黨內立威之餘，更在釋放打破鄧小平立下「隔代指定接班」潛規則的政治訊號。