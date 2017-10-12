可愛比中指的「鳳梨阿嬤」過世 網友也不捨QQ

「鳳梨阿嬤」（左一）與時任台南市長的賴清德拍合照，攝影師說比「讚」，結果阿嬤聽錯，直接比出「中指」，萌樣讓網友印象深刻！（資料照，擷取自楊宇帆臉書）

2017-10-12 23:56

〔記者黃文瑜／台南報導〕曾和賴清德一起宣傳台南城市觀光，大家一起比讚，卻比出「中指」的「鳳梨阿嬤」，在中秋節前夕因病過世。「鳳梨王子」楊宇帆直到今天才在臉書上PO文，因為要幫阿嬤選張照片放在靈堂，很難挑照片，「想到阿嬤的天真，和單純，我就笑了，笑著笑著又哭了。」讓許多網友感到不捨，也為楊宇帆加油打氣！

楊宇帆幾年前輟學回鄉種鳳梨，經常在臉書上貼出和阿嬤趣味互動的照片，間接帶動鳳梨銷量，曾經在短短12小時內就賣出2萬台斤，每次貼出照片都會吸引數千網友按讚，讓阿嬤變成網路紅人，甚至成為台南觀光的代言人。

當時阿嬤與時任台南市長的賴清德拍合照，攝影師說比「讚」，結果阿嬤聽錯，直接比出「中指」，讓大家印象深刻！

楊宇帆今天在臉書Po文說，中秋節前夕阿嬤離開了，從身體出狀況到安寧大約2週時間，「不吵也不鬧，睡著睡著，她就離開了，算是很有福報。」楊宇帆說，雖然早就有準備，只是沒想到來得很突然，「在回家路上想到以後，不能大叫一聲阿嬤，我就忍不住哭了，讓眼淚洗掉一點點難過。」

直到今天晚上要幫阿嬤挑照片，才覺得很艱難，每張照都有回憶，讓楊宇帆五味雜沉，他在文末感謝「鄉親」對阿嬤系列的捧場，「我的吉祥物下台一鞠躬，上天找阿公，我很好。」讓網友們，紛紛留言打氣。