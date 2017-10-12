公園燒金紙1天2起 高雄市養工處將追查開罰

2017-10-12 23:05

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市鳳山區北門公園1天驚傳2起民眾燒金紙、考卷，造成草地被燒到焦黑，所幸北門里長謝秀霞及時發現，要求民眾滅火，才化解危機；市府養工處表示，民眾燒毀花草情節重大者最重可罰10萬元，將追查肇事男子依法開罰，將成為高市公園燒金紙開罰首例，呼籲民眾守法避免釀災。

高市戴姓男子等3人到神壇問事，神明指示要燒錢給祖先，才能消災解厄，竟於晚間到北門公園燒金紙，附近住戶發現公園冒煙，嚇壞以為發生火警，北門里長謝秀霞據報到場，赫見3人燃燒4、5袋金紙，詢問怎會在公園燒金紙？沒想到3人竟稱，找不到空地，只好到公園燒金紙，經會同警方到場處理，要求3人撲滅火勢，才未釀成火災。

沒想到才事隔3小時，又發現5名國中生疑因考不好，竟撿拾雜草堆砌生火，在公園廣場燒考卷，剛好北門巡守隊經過發現，要求5人以水澆熄火堆，勸說5人不得再犯，才騎單車離去。

北門里長謝秀霞表示，民眾公園燒金紙，造成火苗亂飛，擔心引發公園大火，一旦波及附近住戶，危及生命及財產安全，造成後果不堪設想，希望市府公園加裝告示牌，並能加強取締，以維護住戶安全。

養工處指出，依高雄市樹木花草及公共設施毀損賠償自治條例，故意毀損樹木花草者處以1500元至2萬元，情節重大者可開罰2萬至10萬元；環保局說，民眾於公園管制區燒金紙，產生明顯粒狀污染物散布空氣，可依空污法開罰5000至10萬元，但基於民間習俗，將勸導民眾改善，由於行政法從一重裁罰，將交由養工處開罰。