桃園下水道工程慢吞吞 議員：塞車塞到受不了

2017-10-12 22:15

［記者陳昀／桃園報導］桃園北區污水下水道工程全面開展，市議員范綱祥今天質詢桃園市水務局說，原本預估設置工作井的施作期限是3個月，但許多施工地點早已超過時限，更有多位議員抱怨工地造成塞車、影響生意等問題，要求水務局檢討；另外，市議員謝彰文也抨擊雨水下水道進度牛步。

水務局長劉振宇回應說，施工時已在合乎規定的範疇下，將圍籬設置範圍縮到最小，並在交通尖峰時刻請義交協助指揮，期將影響降到最低，但因管線圖是平面資料，實際操作時仍可能有誤差導致施工疏失，水務局會嚴加督促並加快腳步，望市民體諒。

范綱祥分析指出，工程延宕原因不外乎管線圖說資料不全導致施工易疏失，加上協調不足，以及施工條件和原先規劃不同，水務局應檢討。

邱素芬表示，污水下水道的設置地點，大多是黃金地段，施工中造成的交通衝擊、遮擋，讓很多店家雖然支持但也頗有微詞，認為施工期程太長影響生意。

林政賢也說，他雖支持建置污水下水道，但施工過程容易影響交通，像是遮擋到紅綠燈號誌、道路縮減導致塞車等。

水務局主任秘書魏茂銹表示，為了加速施工速度、減少對市民的影響，施工時已將井跟井之間的距離縮短，因此才預期在3個月內完成推進，但因管線複雜的程度不一，難免會有部分期程延宕，這是實施重大工程時難以避免的交通黑暗期，預計110年全面完工。

另外，謝彰文表示，全市雨水下水道規劃長度共488公里，但依照桃園市審計處去年報告，目前僅298公里，進度牛步。

劉振宇回應說，過去雨水下水道是由各鄉鎮公所施作，可能申報進度不盡完備，去年8月向中央爭取經費執行普查，預計明年會完成，截至今年8月，建置總長度已達355公里，約73%。