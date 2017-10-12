員林市人口縮水200人 門牌改版救人氣

2017-10-12 22:14

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林由「鎮」改制為「市」已經2年，地方越見發達，新建大廈林立，可是人口卻縮水200人，令人質疑員林市是否不再具有吸引力？為讓大家清楚員林「市」容，彰化縣政府編列400餘萬預算進行舊有門牌更新。彰化縣長魏明谷今日出席員林市改制門牌記者會，開心的拿起大門牌，希望更多民眾來當員林人。

員林市升格2年，但轄區仍有4萬4千餘戶門牌與改制後的名稱不符，為方便民眾辨識門牌地址、解決門牌混亂及張貼不齊等亂象，彰化縣政府編列400萬，重新製作新門牌長26公分、寬17公分，比舊門牌略大，新門牌即日起將委託廠商進行更換，預計明年9月底完成。

魏明谷今日與員林市長張錦昆、地民民代等共同出席記者會，魏明谷表示，員林鎮升格員林市，門牌也要跟著升格，新門牌設計比以往更大更醒目，而且每間隔50號，就設置長33公分、寬23公分的大型門牌，有助於災害搶救查址、郵件投寄與觀光導引的正確性，提高市容整潔達到友善城市的效益。

對於員林升市，人口成長卻不如預期，2年前7月有12萬4677人，今年9月卻減少200人，魏明谷如此說，會有此現象主要是死亡率高於出生率所致，不過目前員林有許多新建案成立，對於員林繁榮仍可預見的，未來人口一定會成長。

37歲的員林市民魏小姐表示，員林市建案多，人口卻沒增加，大多是因為年輕人長大搬出來住，新建案只是達到供給需求而已，但是升市卻帶來房價飆漲，漲幅超過3成，新建大廈1坪要20萬，對於外移人口根本沒吸引力，同樣房價寧願選擇台中市郊區。