獨家》新豐「最毒海岸線」重驗確認是集塵灰 戴奧辛超標

新竹縣新豐海岸遭環保團體批評是「最毒海岸線」，非法棄置的廢棄物就位在掩埋場外沿岸約2公里長。（新竹縣政府提供）

2017-10-13 00:00

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣新豐海岸遭環保團體批評是「最毒海岸線」，地方人士十分關切環保署重驗結果。新竹縣政府環保局說，太空包有害事業廢棄物確定是電弧爐煉鋼業集塵灰，戴奧辛檢測值為2750到4470皮克（p-TEQ/g），超過1000皮克的廢棄物管制標準。

當地鄉親痛心 籲速清別推諉

「已經嚴重污染我們新豐海岸2、30年了，政府一定要儘快清除！」前新豐鄉鳳坑村長姜政焜昨天得知檢驗結果，痛心不已，他說，戴奧辛是世紀劇毒，嚴重破壞海洋生態，影響當地的觀光和漁業發展，請政府相關單位不要再互推皮球，一再拖延，應儘快協助清除。

立委林淑芬和環保團體6月底在台北召開記者會，揭露新豐鄉鳳鼻隧道西側海岸線的太空包，裡面裝的就是電弧爐的集塵灰，含有總量2279皮克的戴奧辛，部分太空包破損，有害物質被沖入大海，迄今未清，痛批各單位卸責。事後，環保署允諾重新調查、確認污染範圍、成份、量體，並釐清責任。

學者強烈建議 立刻緊急清除

中華醫事科技大學護理系副教授黃煥彰說，電弧爐集塵灰的重金屬含量特別高，遠遠超過底泥品質指標項目及其上、下限值，所以，他強烈建議環保署，必須立刻進行緊急清除計畫，以避免集塵灰被沖進海裡；開挖時，必須完全清除所有電弧爐爐碴和集塵灰，避免混入土中與沖入海洋。他並提及，台灣鋼聯已對外聲明要免費協助處理，以盡社會責任。

新竹縣環保局副局長羅仕臣說，根據環保署檢驗報告，新豐海岸非法棄置的廢棄物，散布約2公里長，粗估量體總計約3萬5629立方公尺，其中有害事業廢棄物（集塵灰）數量約1380立方公尺，占總量約4％；爐碴數量約4268立方公尺，占總量約12％；營建廢棄物約3931立方公尺，占總量約11％；家戶垃圾約2萬6050立方公尺，占總量約73％。

其中，太空包廢棄物主要集中在第一區南端400公尺長的海岸，覆土下堆砌約2到3層，分析顯示樣品除了具有高濃度的鐵、鋅、鉛含量，也都具有煉鋼業集塵灰的特徵結晶相，戴奧辛檢測值為2750到4470皮克，高於管制標準1000皮克，確定為電弧爐煉鋼業集塵灰。

羅仕臣說，根據這次檢驗分析結果，研判廢棄物下方的原生土壤目前尚無受污染虞；沿岸海砂樣品，鎳、砷、鋅介於上限值與下限值間，戴奧辛則無明顯偏高的現象。

環局建議環署 優先清集塵灰

羅仕臣指出，環保局近日就會提出清除計畫，向環保署建議優先清除太空包集塵灰廢棄物，預估清除費（不含處理）約2、3000萬元，屆時也會做好相關海岸防護措施。

新豐鄉鳳鼻隧道西側海岸線的太空包有害事業廢棄物，經環保署重新檢驗確定就是電弧爐的集塵灰，且戴奧辛超過管制標準；但部分太空包已破損，有害物質被沖入大海，迄今未清，令地方痛心。（記者廖雪茹攝）

新豐鄉民痛心海岸廢棄物經長年曝曬雨淋、海水侵蝕，已嚴重破壞海洋生態，影響當地的觀光和漁業發展，要求政府不要再拖延，應儘快協助清除。（記者廖雪茹攝）

新豐鄉海岸廢棄物經長年曝曬雨淋、海水侵蝕，已嚴重破壞海洋生態。（記者廖雪茹攝）