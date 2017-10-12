影響範圍擴大 台東、桃園發布大雨特報

氣象局晚間10點針對台東與桃園發布大雨特報。（圖擷自中央氣象局）

2017-10-12 22:30

〔即時新聞／綜合報導〕受到東北風及颱風外圍雲系影響，氣象局晚間10點針對台東與桃園發布大雨特報。

中央氣象局表示，目前宜蘭山區仍維持超大豪雨特報；北北基及宜蘭平地則為豪雨特報，可能有局部大雨或豪雨；桃園、花蓮和台東則為大雨特報，有局部大雨發生的機率。

氣象局提醒，上述地區注意瞬間大雨、雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪處慎防淹水，用路行車注意交通安全。