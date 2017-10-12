輕颱卡努與東北季風共伴效應 東部嚴防致災性豪雨

位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，今晚8點升格為今年第20號颱風卡努。（圖擷自中央氣象局）

2017-10-12 21:22

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局表示，原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓已於今晚8點升格為今年第20號颱風卡努，將與東北風形成共伴效應，明後兩天（13、14日）大台北、基隆北海岸以及東半部地區會有持續性降雨，山區有可能有短暫陣雨或雷雨，尤其在東半部將有豪雨等級以上的致災性降雨發生。

氣象局表示，原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓已於今晚8點升格為今年第20號颱風卡努，目前為輕度颱風，卡努發展條件佳，將與東北風形成共伴效應，今晚起全台要嚴防強風豪雨。

氣象局預報員顏增璽指出，明後兩天是這波雨勢最劇烈的時候，估基隆北海岸、宜蘭、大台北山區有大豪雨（日累積雨量達350毫米以上）發生機率，桃園以北平地及花蓮也有豪雨（日累積雨量達200毫米以上），台東有大雨及豪雨，全台都有9到11級強陣風，預計雨勢下週日才會稍緩。

顏增璽表示，卡努現在距離鵝鑾鼻東南方約400多公里，以時速25轉15公里速度往西移動，今晚到明天白天最靠近台灣，但不會登陸，預計明天會通過呂宋島，並朝中國海南島前進。

氣象局臉書《報天氣》指出，共伴效應發威時：「當『東北風』遇上南方的熱帶性低氣壓或颱風帶來的『東南風』時，非常容易在台灣東半部造成致災性降雨的天氣型態。」明後兩天東半部及新北市東側的降雨會更明顯，影響範圍也會擴大，雨勢很可能會帶來局部的災情，呼籲特別注意安全。

溫度方面，受到降雨影響，桃園以北和東半部地區高溫在27到29度，新竹以南高溫則會達到31至34度；紫外線指數的方面，明天新竹以南多在高量級，東部和新竹以北都在中量級；空氣品質方面，明天中部、南部和馬祖為普通，其他地區皆為良好。

另外，氣象局也發佈海上強風特報，嘉義以北、基隆北海岸、台東、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區，容易有9至10級強陣風，沿海也會有較大風浪；東半部、恆春半島及西南部沿海地區可能會有長浪，海上作業請留意安全。

氣象局表示，原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓已於今晚8點升格為今年第20號颱風卡努，目前為輕度颱風，預估將一路往西移動。（圖擷自中央氣象局）

氣象局預報，明後兩天東半部將有豪雨等級以上的致災性降雨發生。（記者劉信德攝）

明新竹以南高溫可達31至34度。（圖擷自中央氣象局）

明新竹以南紫外線指數多在高量級，東部和新竹以北都在中量級。（圖擷自中央氣象局）