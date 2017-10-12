桃園下水道施工 議員控：土石申報不實、濫排污水

2017-10-12 20:56

〔記者陳昀／桃園報導〕日勝生的子公司「日鼎水務」正在施作桃園北區污水下水道工程，桃園市水務局今天到市議會工作報告，市議員楊朝偉、舒翠玲質疑日鼎水務土石方土質申報不實，處理價差至少3000萬元，且濫排廢水，質疑市府是受蒙蔽還是官商勾結？水務局當下否認勾結，並表示有不定期查核，但一時間也沒有完整解釋。

楊朝偉指出，日鼎水務開挖後的土石方申報土質為B2-1（土壤與礫石及沙混合物、土壤體積比例少於30％），但採用潛盾工法必須添加化學藥劑及大量的水，明明應申報B6（淤泥或含水量大於30％之土壤），一直到7月他發公文到水務局質疑後，這個月才開始改申報B6，他質疑水務局縱容業者魚目混珠，B6土壤處理費用每平方米是800元、B2-1每平方米是30元，以目前施作進度使用約3萬5000平方米土石方來估算，處理費用的價差將近3000萬元。

「錢業者賺，污染市民承受？」舒翠玲也指控業者便宜行事，抽出的土石方沒有直接密閉載運到處理廠，反把現場當成小型處理廠，直接分離污水、泥砂等。楊朝偉說，業者鋪設暗管，直接把污水排放到側溝，重鋪的柏油還清晰可見。

水務局：排水有沉澱 廢土已提高處理規格

水務局事後透過新聞稿回應說，下午結束議會質詢後，突襲業者施工現場，業者出示證明說，所使用的減摩劑（皂土）是無毒且無環保公害的材質，而排放到側溝的是泥水確實沉澱後的澄清水，不會造成污染，水務局也會每週至少抽查一次。

水務局解釋，桃園市土質為卵石礫，工地普遍申報土質B2-1，議員發公文質疑後，市府要求業者提高處理規格，業者也從善如流，但合約是以管徑計價，成本都是業者自行吸收。

「這樣就行的話，大家以後都自己在工地沉澱、瀝乾好了！」桃園市土石方資源處理商業同業工會理事長史碩仁質疑，工地現場不該有處理行為，環保局、水務局根本沒發放污水排放許可還堅稱合法，認為市府縱容還想硬拗。