溪州「黑泥季」來了！ 陳昇、金枝演社擔綱演出

2017-10-12 20:33

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣年度慶典「溪州黑泥文化季」將在10月28、29日舉行，邁向第3年的黑泥季，今年由彰化縣文化局主導規劃，活動表演也全面升級，聘請金枝演社演出經典名劇「祭特洛伊」，將在溪州河畔上演國際級的視覺美學，歌手陳昇將榮歸返鄉，一同參與慶典，唱出對家鄉的記憶與情感。

邁入第3年的溪州黑泥季，是全國唯一以泥巴為主題的文化季，主辦單位利用濁水溪畔的原味黑泥，打造泥漿池，年年吸引近萬人潮來大打泥巴戰，其特色獲選文化部指定彰化縣重大節慶。彰化縣文化局局長陳文彬今日與溪州鄉長黃盛祿在溪州森林公園台糖地舉行活動記者會，「祭特洛伊」總監導演王榮裕也領軍到場宣傳。

陳文彬說，20年前「祭特洛伊」在台北華山酒廠進行首演，導演王榮裕還被警察抓走，可是華山的美麗從此被世人看見，甚至成為後來的華山藝文中心，祭特洛伊從此不斷在國內外各劇院巡演，這次能來到溪州，可說是見證國際級舞台劇最好的機會，千萬不能錯過。

王榮裕表示，溪州黑泥季象徵台灣鄉土一環，深具特色，因此吸引金枝演社來此演出，10月21號晚上，「祭特洛伊」將為黑泥季拉開序幕，希望讓全球各地能看見台灣溪州的風情。

黃盛祿表示，今年溪州黑泥季大升格，有國際舞台大戲，也有廚神便當大賽等純粹市集，28日晚間有溪州子弟陳昇和新寶島康樂隊演出，29日上午有李炳輝、11月11日晚間在南州國小有國際女高音戴曉君獨唱會，已經是彰化最豐富多元的文化慶典，歡迎全國各地民眾邀約來彰化溪州淌渾水、玩泥巴。