第三波4G釋照 5大電信董座親赴面談審查

2017-10-12 20:12

〔記者吳柏緯／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）展開第三波4G釋照，今天進行第一階段書面審查面談，五大電信的董座都親赴NCC參與面談。由於這是最後一波4G頻譜競標，結果將影響各大電信未來的4G布局，一般預料，5大電信業者都將卯足全力，角逐15個區塊共計150MHz頻寬。

4G第三波頻譜釋照共釋出2100MHz的12個區塊，以及1800MHz頻段的3個區塊，合計15個區塊、共計150MHz頻寬，總競標底價294億元。今天下午舉行第一階段的書面審查，邀來五大電信董座─亞太電信董事長呂芳銘、台灣大董事長蔡明忠、台灣之星董事長趙國帥、遠傳電信董事長徐旭東與中華電信董事長鄭優進行面談。

亞太電信董事長呂芳銘受訪時指出，高低頻譜的搭配是努力的方向，目前鎖定的目標是沒有人使用的乾淨頻譜，高頻譜的部分也要在這次競標中補強，數量則以至少10MHz為目標。

不過，呂芳銘也提到，在成本結構相同的情形之下，亞太的經濟規模小、仍在擴展顧客數，不太可能和其他業者拚，因此，仍會以布建小型基地台為主。

遠傳電信董事長徐旭東則笑稱，今天是來接受「考核」。他表示，任何的投資都需要資金，雖然台灣的電信產業已經是成熟市場，但仍需投入新興產業。而遠傳在5G、物聯網等創新領域耕耘已久，有相對有優勢。

台灣大董事長蔡明忠會後並未接受媒體採訪，由總經理鄭俊卿發言。鄭俊卿表示，這次面談僅說明未來的規劃，並未牽扯到競標的相關事實。他強調，台灣大隊於每次的競標都非常謹慎。

對於共用基地台與頻譜的議題，鄭俊卿則表示樂觀其成，可將資源做最有效的利用。

中華電信董事長鄭優形容，這次釋出的2100MHz及1800MHz頻段是很成熟的產品，若能夠成功標到，將會很快投入建設。他進一步表示，這個頻譜不只能服務3G與4G的用戶，未來推動5G時，也能使用。

根據NCC的規劃，今天第一階段面談結束後，將於下週公告合格競價者的名單，並於10月底開始競標，預計11月中可完成競標程序，12月中公布結果。