花現藝術踩街 霧峰、東勢、沙鹿接力登場

2017-10-12 19:45

〔記者陳建志／台中報導〕台中花都藝術季系列活動即將登場，市府文化局規劃「花現藝術踩街」遊行打頭陣，10月15日和22日，將分別在屯區霧峰、山城東勢及海線沙鹿進行踩街遊行，安排管樂隊、啦啦隊，以及舞蹈、傳統雜藝等多元表演團體，將街頭當成舞台盡情演出，為明年登場的花博暖身。

市府副秘書長李賢義和文化局長王志誠今天在霧峰召開記者會，宣傳即將登場的「花現藝術踩街」，市議員李天生、霧峰區公所主秘張慶庸等人也到場，在瓊瑢舞蹈團舞者手持蓮花展現優美舞姿下，邀請大家一起來欣賞踩街表演。

李賢義副秘書長表示，今年花都藝術季從10月15日到12月，將在全市山、海、屯、城等各區展開為期兩個半月的活動，將安排超過200場，涵蓋音樂、舞蹈、戲劇、展覽、花都奇想兒童劇、裝置藝術及踩街遊行等活動，提升台中藝術文化活動風氣。

首場「花現藝術踩街」將在10月15日下午3點半在霧峰登場，以「鼓號響起」為主題，邀請多所國高中管樂隊及樂儀旗隊、啦啦隊、熱舞社等團體，沿著中正路、四德路、樹仁路、育賢路遊行，並在國立台灣交響樂團前廣場進行精彩的表演，當天下午2點30分到5點30分中正路雙向也將配合封路，請民眾改走林森路。

另外，10月22日上午10點在東勢區接力登場，沿著三民街遊行，並在終點的客家文化園區進行定點表演，邀請音樂、舞蹈及傳統雜藝等多樣類型團隊演出，民眾當天只要穿著與「花」或「客家」相關的服裝，就可獲得限量500組的花朵涼扇及花朵束口袋。

10月22日下午4點則在海線的沙鹿區成功東街舉辦踩街，並在鹿鳴公園舉行定點表演，活動以成衣工業結合花卉元素的概念為主軸，邀請包括竹林國小管樂隊、幼兒園太鼓隊及8組專業表演團隊精采演出，歡迎大家一起來欣賞精彩的演出。