蘭花園區管理遭刁難？ 台南農業局急否認

2017-10-12 19:37

〔記者邱灝唐／台南報導〕位於後壁區的台灣蘭花生物科技園區是蘭花產業的發展重鎮，不過進駐業者昨日召開記者會，要求市府別再增加租金和管理費。市府今天則回應已從優收取，而且每年都有溝通管理費金額。除了租金的問題之外，業者也怒批，他們與市府理念不合才會遭刁難；農業局則是急忙否認。

由於對市府極度不滿，業者今年9月成立台灣蘭花生物科技園區進駐業者發展協會，且提出減租金的訴求；協會秘書長李蒼裕表示，他們要求園區的租金調降為第一到三期的金額、取消溫室房屋稅，以及租金專款專用於改善園區環境。對此，農業局表示，第一到三期和第四、五期的土地租金不一樣，是因審計處要求將修建路燈、人行道等開發工程費列入，才會每平方公尺多收近四塊錢，至於管理費與其他工業區相比則是相當優惠，況且市府每年也會與業者協調金額。另外，針對溫室房屋稅的訴求，財稅局表示，業者如果只有農用完全免稅，但設有員工辦公室或會議室等其他用途，就需要多繳稅。

另外，李蒼裕也表示，近年來因經營理念與市府相左慘遭刁難，儘管不斷反映不合理情況，但市府完全不理睬，有如狗吠火車，不如讓園區回歸中央管理；負責協調的立委陳亭妃及議員賴惠員表示，依現況不可能回歸中央，問題還是回歸市府與園區能夠創造良性互動。對此，農業局則急忙澄清，並沒有刁難也沒有置之不理的情況發生。