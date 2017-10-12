文資里程碑！竹市兩棟老校舍 將登錄為歷史建築

2017-10-12 19:33

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市文化局繼把新竹國小80歲百齡樓指定為市定古蹟後，再經文資審議委員會通過，將把建華國中已62年的第一排教室與育賢國中51年歷史的音樂教室登錄為歷史建築，兩棟建築都將保留後，爭取經費補強及活化，這是竹市文資審議委員會罕見將校舍列為市定古蹟及歷史建築，頗具指標意義。

新竹市建華國中校長黃信騰說，校內第一排教室是民國45年蓋建，已62年了，建華國中校史78年，第一排教室對很多建華人來說具濃濃情感，目前是7年級學生的教室和主要的行政教學大樓，包括校長室都在此內。

黃信騰說，第一排教室過去是斜屋頂，具隔熱等效果，與旁邊已52年的風翦樓相呼應，幾年前風翦樓也因圓形造型的建築很獨特，經爭取經費補強修繕後，由全校師生舉辦命名活動，「風翦樓」名稱由此而來，過去是柔道館，與新竹高中的劍道館並稱。

黃信騰說，50年前紅葉少棒曾與日本少棒比賽，當時在台灣的5場比賽，新竹市唯一的賽事就在建華國中內，當時很多學生及民眾聚集坐在2樓的斜屋頂觀看棒球賽的照片，號稱有3萬人之多，還出動警察、義警及義交協助導引，可說是第一排教室最輝煌的歷史紀錄，當年曾坐在二樓看球賽的應該已70-80歲了，校舍伴隨許多建華學子長大，學校支持保留下來，希望能補強修繕，未來做為音樂及美術藝廊空間，見證建華人的共同歷史回憶。

新竹市育賢國中校長黃淑文也說，校內音樂教室過去原是社區活動教室，後改為學校的音樂教室，取名為「伶倫樓」，已有51年歷史，原本要拆除做校園整體規劃，但因校內多數校舍已翻新，這棟音樂教室被文資審議委員會評為具文資價值，也算是見證校史的重要建築，只是因建物耐震係數小於1，並未開放給學生上課使用，未來如果能爭取經費補強修繕，一定能成為學校的重要文化資產。

新竹市文化局表示，上個月底，已針對市轄超過50年歷史的學校校舍，召開文資審查委員會，多數委員已實勘訪查多次，最後決議新竹國小百齡樓因具文化保存價值，將指定為市定古蹟，另育賢國中音樂教室及建華國中第一排教室都將登錄為歷史建築，月底公告。

文化局表示，這是竹市第一次針對市轄學校的校舍進行文資審查，顯示市府對文化資產的重視，未來會與教育處進行橫向聯繫，向文化部及教育部爭取補強修繕經費，活化這些建築，讓古蹟、歷史建築與學校師生共存共榮，成為重要的校園文化資產。