《澎湖人在台南》會刊 凝聚旅外澎湖鄉親向心力

2017-10-12 19:48

〔記者王俊忠／台南報導〕在台南已成立逾一甲子的南市澎湖同鄉會，為讓旅外澎湖鄉親能更認識家鄉，進而對故鄉產生更為緊密的向心力，理事會決議發行《澎湖人在台南》會刊，創刊號將於10月15日出刊，會刊版本為菊8開、16頁彩色印刷，除了會務報告、澎湖大小事外，將以介紹澎湖人文風情為主。

南市澎湖同鄉會理事長黃昶維表示，創刊號內容有：沿著菊島旅行創辦人一筆〈那些荒徑，那些年〉、西嶼咱ㄟ厝網站站長曾佛賜〈外垵小旅行〉、西嶼竹灣鄉親、現任善化區大同國小校長吳明方〈久違了，我的故鄉〉、文化工作者高世澤〈澎湖故鄉菜〉、二崁聚落保存協進會前理事長陳榮一先生創作的〈澎湖褒歌〉陶藝作品、會刊編輯陳麗玲〈在台南的澎湖人——楊錫融專訪〉等精彩文章。

會刊刊頭《澎湖人在台南》由名書法家白沙鳥嶼鄉親、現任中西區成功國小校長鄭國斌揮毫。會刊豐富內容相信會引起澎湖鄉親共鳴，也藉由澎湖人的角度，讓民眾更加了解這「世界最美麗海灣」的澎湖魅力所在。

黃昶維說，會刊免費贈閱，有興趣的民眾可撥電話（06）2598321或到南市中西區文和路151號澎湖同鄉會會館索取。澎湖鄉親可到生活博物館、文化局文獻中心、縣圖書館、中興路沿菊館等處取閱。