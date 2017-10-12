祥順運動公園堆垃圾、地磚壞 太平人怒了！

2017-10-12 19:33

〔記者陳建志／台中報導〕「還給大家乾淨、安全的公園！」台中市太平區佔地3公頃多的祥順運動公園，近來不但堆置了上百包落葉，就連灑水系統、步道、球場地磚損壞也遲未修復，周邊居民不滿公園花草枯死，處處坑坑洞洞變成垃圾堆，市議員李麗華、宜佳里長張麗真今天帶著居民出面抗議，批評市府運動局失職管理不善，要求立刻改善。

市議員李麗華說，太平祥順運動公園面積廣達3公頃多，設有棒壘球場、溜冰場、籃球場，還有涼亭、步道等設施，每天來運動、打球、散步的鄉親非常多，近來卻接獲民眾反映，籃球場旁樹下堆積上百包垃圾，嚴重破壞公園景觀。

李麗華說，公園不但處處落葉、一片髒亂，灑水設備也損壞，花草只有下雨才有水喝，近來多日未下雨、天氣又炎熱，整個公園花草都枯黃。尤其石板步道多處落破損，有人還因此摔倒受傷，反映多次卻遲未修復，她痛批體育處升格為運動局，經費人手均增加，但效率反而更差。

運動局運動產業科廖婉棋股長說，近來適逢落葉期，負責維護的外包廠商，每天清掃的落葉就達4、50包，因為想一次清運，才會暫時堆放上百包落葉，這種方式確實不妥，已要求廠商需每天清運，灑水設備則會另尋水源改善。

市府：設施整體改善 年底前動工

至於步道損壞，日前已經和居民座談瞭解需求，將利用1500萬元地政局基金，整體改善步道、體健設施、棒壘球圍網、涼亭、廁所等設施，已請建築師規劃設計中，最慢今年底前就會完成發包、動工。