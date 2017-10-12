控溫、影像還原雙管齊下 福衛5號影像有進步

2017-10-12 19:13

〔記者吳柏緯／台北報導〕台灣首顆自主研發的遙測衛星「福衛5號」自上月傳出拍攝影像不如預期以來，已陸續拍攝250組照片進行分析、校正。太空中心指出，透過溫控與運算還原的方式，影像品質已比9月時回傳的照片好不少，已達防災、勘災功能，但仍與預期有一段差距。

福衛5號的造價近37億元，總計劃經費則達56億元，並於今年8月底順利升空，但於9月中卻傳出相片模糊且出現光斑等情況，恐影響遙測任務。當時太空中心規劃3種解決方式，分別為改變衛星內部溫度、影像運算還原與改變衛星高度。

太空中心副主任余憲政表示，目前使用變溫調校與運算還原兩種方式雙管齊下，至今已拍攝超過400組的影像並已分析其中250組，影像的狀況已有改善，但由於在進行調整的階段，還不能做出最後的結論。至於調整衛星高度，余憲政強調高度變化對於衛星運行的影響甚大，需經過謹慎評估，不會隨便使用。

已有防災、勘災功能 但與期望仍有落差

國研院副院長吳光鐘說明，目前福衛5號回傳的影像已可達到防災、勘災的功能，但是距離當初期望的黑白兩米、彩色四米，仍有一段差距。太空中心除了持續透過回傳影像進行分析、調整外，也已尋求外部專家的協助。

太空中心的專案小組由光學、影像及航太專家共同組成，共商解決方式。余憲政表示該專案小組的任務有兩項，第一是提供專業建言並協助分析回傳影像，尋找改善的方向。此外，由於福衛5號是由台灣製造並運送至美國發射，因此專案小組也會重新檢視此一流程是否有沒被注意到的狀況，及未來遭遇類似的情況該如何改進。

吳光鐘也說明，調整的情況雖有進步，但難一次到位，因此需要一些時間。因此9月底時也對外說明，盼能有3個月的時間專心處理並解決這個問題。

福衛5號於台灣時間今年8月25日從美國升空，開始執行為期5年的太空任務。其中搭載的光學酬載預計每年可拍攝21萬1674幅影像，拍攝面積大約是3486個台灣。當時太空中心預估升空後一個月就可回傳第一張影像。

太空中心主任一職自前主任張桂祥於今年7月底期滿卸任後懸缺至今。遴選工作正在進行，候選人徵求至本月31日。按照過往經驗，遴選需耗時兩個月，就算順利選出接任者，最快12月才會上任。