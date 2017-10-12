讚！波蘭國際發明展 我獲世界第二

2017-10-12 19:08

〔記者楊綿傑／台北報導〕波蘭華沙國際發明展今公布成績，我國參展團以1面白金、31面金牌、19面銀牌、2面銅牌及7個特別獎，拿下總成績排名世界第二的佳績。空軍航空技術學院教授徐子圭又再以空軍戰機技術，研發出可以簡易判斷電線及延長線是否短路的試劑，不僅為居家安全帶來更大保障，也為自己拿下1金1特別獎，在國際發明展的得獎紀錄再推進一步。

中華創新發明學會秘書長吳智堯表示，波蘭發明展是波蘭唯一官方所舉辦的發明展，由波蘭總統授權，今年共計有英、美、德、加拿大、捷克等32國425件作品參賽，台灣代表團共有71件參加，總成績僅次於地主國波蘭。

本次得到金牌及特別獎的作品包括，徐子圭與女兒共同開發的「電氣線路狀態檢視劑」，要知道延長線或電線是否短路，只要在電線上塗上一小層，一通電只要顏色不均勻，立刻就能淘汰該電線，不需要再像過去以電錶量測或用高單價的紅外線儀器檢測，耗費龐大的人力和時間，成本也高。

聖約翰科技大學創意設計系師生蔡錫鐃、蔡秉桓設計「多功能餐桌組合結構」，可將棋桌、桌球桌、曲棍球、撞球桌以及手足球桌等五合一功能，已有多國專利，並可客制化製作。

正修科技大學的師生劉建源、聶華明、陳貫軒等人，則共同研發「二段式開車門警示裝置」，在汽車座椅內左、右兩側裝設壓力感測器，以偵測駕駛人貼靠椅背的姿勢，當汽車靜止時，若左、右兩側壓力在平衡狀態，且車門把被拉開，表示駕駛未能側身回頭探望是否有人車經過，裝置將發出巨大警報聲響以及時制止駕駛人違規開門。

萬能科技大學教授周鑑恆則帶領學生，並聯合波羅的海三國科學家，nerijus、 elmấrs、valdis及rims等學者，共同開發直驅式海浪能轉換器，轉換效率達18%，優於一般的太陽能光電池的轉換效率，製作成本也可望低於太陽能發電系統。

彰師大生物學系教授溫育德帶領研究團隊在科技部補助完成的「基因合成系統及其方法」，以創意教學的形式，呈現DNA密碼子與胺基酸序列之關聯性。透過生動有趣的操作軟體與機械構造，讓學習基因合成基礎概念不再枯燥無味，提昇學生的學習動機。

建國科技大學美容系暨美容科技研究所老師蕭蓉禎與其指導的研究生協力研發完成的「微生物天然色素指甲油」，提供消費者天然健康的色素。