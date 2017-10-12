技職教育「南向」搶招生 泰北僑校來台參訪

2017-10-12 19:18

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕台灣技職教育積極「南向」招生，已有不少馬來西亞、緬甸等地僑生來台就讀，僑委會主辦「泰北僑校經營者行政管理研習班」，邀請當地僑校校長、教師8日到15日來台參訪技職教育成果，參訪團到桃園市私立成功工商聽取校方簡報，就讀該校輪調班電子商務科的緬甸僑生也與參訪團分享心得。

成功工商今年首次開辦提供僑生就讀的輪調班電子商務科，共有38位來自越南、印尼、馬來西亞、緬甸的僑生就讀，校長鄒紹騰表示，學校另與健行科大合作提供住宿等協助，讓僑生在台就讀期間無後顧之憂；在少子化的衝擊下，成功工商這學期招生人數逆勢成長，僑生加入就讀也是原因之一，校方也持續「南向」招生，接待泰北僑校參訪團時，也特地準備台灣知名小吃「珍珠奶茶」招待。

僑委會專員宋惠芸表示，來台就讀技職專班的僑生，仍以馬來西亞、緬甸等國為主，泰北地區仍有開發空間；泰北光復高中校長顏協清表示，泰北地區國中小、高中教育完整，大多數的學生傾向唸完高中後，再到台灣念大學並深化中文學習，此次來台參訪發現台灣技職教育成果豐碩、獲獎連連，是泰北學生可以走的一條路，會鼓勵學生作為升學選項之一，即使畢業後選擇先工作，也可於存了些錢後，再申請來台就讀技職專班，培養更專業的實力。