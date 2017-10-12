中壢義消70年 老照片看到帥氣的他們

中壢義消老照片。（中壢義消中隊提供）

2017-10-12 18:51

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市在日治時期就有義消組織，中壢義消分隊成立於民國36年，今年屆滿70年，最初只有一個分隊，現在已組成中隊，底下再按勤責區和任務編組分成7個分隊，人數從50人增加到220多人，參與中壢地區大大小小災害搶救，是地方消防工作一大助力；消防局第二大隊辦理老照片回顧等系列活動，吸引老中青義消齊聚一堂「話」當年。

消防局第二大隊長殷明坤表示，早期通訊不發達，每當有火警發生時，分隊消防人員會先駕駛著消防車在市區沿路鳴著警笛繞行一圈，讓義消們知道發生火警，快點準備要出勤了；然後在消防車繞行市區第二趟時，攜帶好救災裝備的義消人員再一一跳上消防車，前往火警現場；也因此出現消防車救火要先開車在市區繞圈子，而不是直接前往火警現場的情形。

今年84歲的方澤春，在民國49年加入中壢義消，一做40多年，孫子方瑞鋐兩年前分發青埔消防分隊；他回憶以前不論在家吃飯、半夜睡覺，只要一聽到消防車的警報器聲音，就要馬上抓著防火衣和帽子出門，如果沒跟上第1輛車，第2輛消防車再經過家門口時絕對不會錯過，或站在駕駛座外踏板拉著鐵桿，或抓住後面的鐵梯，就一路衝向火場救災。

反觀，現在因正職消防人員漸漸補齊員額，市區繞圈載人的情形已不復見，相較於早期義消人員衝前線的情形，目前桃園的義消已退居第二線，主要以協助火場周界防護、交通指揮、清理火場等周邊工作。但儘管時代演變，義消工作大不同，仍有許多無法取代的任務。

現任桃園市義消總隊長的市議會議長邱奕勝、現任中壢義消分隊長許永昌也說，中壢義消弟兄這個大家庭，傳承70載，許多義消前輩勞苦功高，退休後仍不吝和正職消防隊員、義消分享經驗，有不少祖孫、父子檔攜手投入救災，或是鼓勵子、孫報考正職消防隊員，熱情令人感動。