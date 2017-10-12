醫病》類風濕性關節炎恐加速血管老化 平均確診拖快一年

2017-10-12 18:58

〔記者林惠琴／台北報導〕類風濕性關節炎不是只有關節炎問題！中華民國風濕病醫學會理事長、高雄醫學大學附設醫院過敏免疫風濕內科主任蔡文展表示，除了關節炎，類風濕性關節炎患者也常合併其他問題，包括骨鬆症、憂鬱症、乾燥症等，甚至還會加速血管老化，有致命危機。

蔡文展指出，一般發生關節痛時，民眾會先想到骨科、復健科，或是去按摩、推拿，常常輾轉求醫好幾個月才轉診到風濕免疫科，最新研究發現，類風濕性關節炎患者從出現症狀到經風濕免疫科確認、開始藥物治療，平均長達11.79個月。

不過，蔡文展強調，早期診斷、治療是防止類風濕性關節炎病情惡化的關鍵，發病後12週內開始治療，可增加緩解機會，且可預防共病。

蔡文展提醒，若早晨起床時，會感覺僵硬、關節有紅腫熱痛的情形且具對稱性，同時症狀持續超過6星期以上，最好及早尋求風濕免疫科醫師診斷，以利及時治療。

蔡文展也強調，目前相關治療已大幅進步，藥物選擇多元，包括改善腫痛症狀的類固醇、消炎止痛藥，以及治療疾病的疾病修飾抗風濕藥物、生物製劑、小分子口服藥等，像是一名40歲就發病的患者，因受病痛所苦，不到50歲就提早退休，也一直無法去探望住在美國的姊姊，但經過治療控制病情後，終於成功赴美探親，建議患者可主動與醫師討論，分析個人需求，找出最佳治療方案。