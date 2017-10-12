連奪國際餐飲、發明大獎 君毅校友傳承學弟妹

2017-10-12 18:05

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕台灣之光！遠東科技大學餐飲科學生參加2017年韓國「WACS國際餐飲大賽」，以令人驚豔的翻糖蛋糕，在世界2千多名好手中摘銀奪銅，另外在「全球系統化創新國際競賽發明獎」上，以具農業生態為構想的蜂蠟萃取器，擊敗北京清華大學等眾名校，勇奪銀牌。昨天4位優秀學生齊回母校苗栗君毅中學分享心得，也把經驗傳承給學弟妹。

目前就讀遠東科大餐飲科大二的林憶伶、康晏慈各自以「愛麗絲夢遊仙境」及「海底世界」為主題，花了半年的時間雕琢出造型細緻的翻糖蛋糕，於上月參加在韓國舉辦的「WACS國際餐飲大賽」分別拿下銀牌及銅牌。指導老師謝錦良表示，得獎雖然高興，但他也提醒學生未來仍要保持謙卑態度，持續學習。

同樣就讀遠東科大餐飲科大二的吳沛樺、江欣億、康晏慈則在蔡若鵬教授的指導下，將多層濾網結合、並透過浮力原理運作的技術，研發出蜂蠟萃取器，有效改善過去養蜂人採集蜂蜜、蜂蠟耗時費力的過程，在「全球系統化創新國際競賽發明獎」上擊敗北京清華大學等多所世界名校，奪下銀牌。目前此萃取器也將申請多項專利，未來可運用在多種食材過濾、萃取上。

4名獲獎學生都是從苗栗君毅中學畢業，從國中起就接受紮實的技藝訓練，並透過校方與全國科大簽訂的策略聯盟，無縫接軌進入遠東科大繼續學以致用。在餐飲及發明都獲獎的康晏慈表示，很高興能發揮興趣，未來還想鑽研藝術麵包，畢業後能運用所長投入烘培業。