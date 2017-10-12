南市新住民教育績效卓著 苗栗率團參訪

苗栗縣國教輔導團參訪東山國小，越南籍潘羽姍以流利中文與豐富的教學經歷說明，而其成長與改變見證著東山國小新住民學習中心的績效。（記者王涵平攝）

2017-10-12 17:55

［記者王涵平／台南報導］南市新住民教育績效卓著，苗栗縣教育處國教輔導團率團參訪，今日抵東山國小，新住民教育中心越南籍姊妹全程簡介引訪，讓參訪團員大開眼界。

苗栗縣教育處辦理國教輔導團精進計畫參訪，今、明日將參訪東山國小及西門實小，苑裡國小校長呂祥義帶領的40人優質國教輔導員先前往東山國小，校長曹欽瑋熱情接待，新住民學習中心約用人力潘羽姍老師及志工陳金潮著越南特色服裝一同迎賓。

在兩位越南籍姊妹引領下先參觀東山國小新住民文物館，文物館內有豐富的越南、印尼及柬埔寨文物，也有越南語教學的教材，隨後簡報東山國小新住民教育中心6大特色作為，目前正就讀大學的潘羽姍以流利中文與豐富的教學經歷說明，而潘老師的成長與改變見證著東山國小新住民學習中心的績效。

潘羽姍表示，「學習永不止盡，過去的點點滴是美好的經歷，重要是未來如何去努力。」提醒教育人員，教育無法改變過去但可以給予孩子無限未來。

呂祥義感謝東山國小接待，並表示開啟苗栗縣輔導員關於新住民文化教育的視野，也見證台南市教育的績效與特色，相信團員收穫滿行囊。