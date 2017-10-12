鑽石婚禮金「60週年限定」 苗縣老夫老妻失望

2017-10-12 17:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府多年來，於重陽敬老慰訪，也對鑽石婚夫妻有數千元禮金致賀，不過，相較於往年滿60年的夫妻都有禮，今年起改為「60週年限定」，不少老夫妻好生失望；縣府社會處解釋，因縣府財政窘困，過去鑽石婚禮金發放方式被審計室檢討，所以今年起改變，較去年撙節了600多萬元。

苗栗縣府於101年起，於每年重陽敬老系列活動，除提供80歲以上長者賀禮、百歲人瑞禮金，也對結婚滿60年的夫妻，致贈「鑽石婚」禮金。

101年到103年，每對4千元；104、 105年，則調整為每對3200元。根據縣府社會處統計，平均每年2000多對的老夫老妻受惠。

縣府於這個月起，展開今年度重陽敬老及鑽石婚夫妻慰訪，不過，有里長發現，里內有15對結婚滿60年的夫妻，卻僅有一對今年「60週年」的夫妻有禮金，與往年通通有禮不同。

另有里長表示，夫妻能結褵超過一甲子，真的不容易，不少老夫妻好生失望，問他「今年怎麼沒禮金了？」

社會處長范陽添說，縣府於104年爆發財政危機後，由中央控管，並進行預算檢討，其中，審計室認為「鑽石婚」禮金的發放方式不妥，認為「鑽石婚」的定義，為結婚60週年那一年，因此於今年限定資格為滿第60週年。

范陽添表示，去年縣內計有2500多對結婚滿60年的夫妻，禮金發放約800萬元，今年資格限制，僅有474對，禮金約151萬元，撙節了600多萬元。