江啟臣批中市府黑箱許可中火展延 環團反問：東億呢？

2017-10-12 17:40

〔記者李忠憲／台中報導〕台中市多名國民黨市議員近來紛紛質疑台中市政府改善空污作為，立委江啟臣昨天也加入戰場，砲火猛烈批評中市府對台中火力發電廠黑箱許可機組展延，是拿人民健康開玩笑。但環團卻反問，民代關心台中市空污是好事，只是江立委對於選區裡的「東億紙業」空污問題卻不聞不問，還刪除網友質疑留言，希望他能表態，與豐原人站在一起，展現反空污的決心。

立委江啟臣昨天透過視訊，與立委顏寬恒參加台中市議會國民黨團舉行的記者會，質疑台中市政府改善空污的作為。江啟臣更在臉書PO文，對於市政府黑箱許可中火9號機組展延，表達嚴重不滿與抗議。

文中提到，去年市政府大動作「嚴格審查、絕不縱放」、「不排除不發給台電許可證」，結果卻是偷偷「核准」，標準的「說一套、做一套」。嘴上罵台電，小巷卻放水，甚至還幫忙化妝，根本是套好招欺騙台中市民。以這樣完全黑箱，完全不公開，完全沒有要求降載的標準，根本就是橡皮圖章，拿人民的健康開玩笑！

江啟臣服務處今天更透過LINE群組廣傳PO文，消息一傳開，卻引來環團不滿，認為江啟臣關心中市空污問題是好事，但自家的豐原東億紙業空污問題，卻沒看過他表態或有所作為。

豐原反空污自救會說，過去東億紙業燒廢塑膠8年未改善，江啟臣身為地方立委不聞不問，除了在104年底台北舉行全台反空污大遊行前夕，在臉書發表簽署承諾書，如今才跳出來談空污。豐原舉辦的反空污大遊行邀請豐原區民代參與，卻獨缺江啟臣、張瀞分、陳本添。先前張、陳更不斷在市議會辱罵環保局及市府團隊，阻撓稽查工廠製造空氣污染，要豐原人情何以堪！江啟臣今年也把服務處遷至豐原大道，外傳要布局參選市長，不禁令人懷疑，此舉是否為提前與東億切割避嫌？

自救會說，經濟部報告指出，台中火力發電廠對中市PM2.5「平均貢獻不到1％」，江啟臣臉書本月5日PO文批評「毫無人性！」有網友在PO文下留言說，「希望委員能不顧跟東億的情誼，帶隊把東億全拆了，這樣我們都會繼續支持你和阿姑（指市議員張瀞分）」。有人附和說，東億明顯是固定污染源，是因為他是你舊服務處房東，還是不敢得罪特定民眾而不敢動作？讓其他民眾默默承受？豐原人對抗空污、財團時你在哪裡？結果，這些文都已經被刪除。

自救會成員江鳳英說，民代關心空污是好事，希望江啟臣也能表態，與豐原人站在一起，展現反空污的決心。