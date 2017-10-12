教育部硬起來 聲請解除國語日報全體董事職務

2017-10-12 17:17

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部針對國語日報，發現其現任董事「鬧雙胞」紛爭不斷，再加上還按月發錢給16位現任董事，違反教育部規定，從103年起共溢領515萬5千元，教育部今天下午決定硬起來，依民法向法院遞狀，聲請解除現任全體董事職務。

教育部終身教育司長黃月麗說，國語日報這屆董事從103年3月1日起上任，任期3年，今年2月28日就須改選，不料卻鬧出董事紛爭，至今董事會仍未成功改選，嚴重影響相關運作。

黃月麗說，再加上教育部規定的財團法人，其董事是「無給職」，不能按月支領薪水，最多只能依照開會次數給予董事車馬費補助，但經查，國語日報的董事竟按月支薪，董事長每月領3萬元、常務董事每月7千元、一般董事每月5千元等，甚至還有年終獎金1個月，總共17位董事（但後來有1人以退休）共溢領515萬5千元，對此已經構成嚴重違規。

面對國語日報，黃月麗再說，經查133冊歷史檔案，證實從37年起該報就是由政府捐助，出資協助其訓練、籌辦、添購機器設備等，甚至後續即使自組董事會到成立公司等狀態，都持續由政府捐資，依法屬於政府捐助並管轄的財團法人，所以附有監督之責。

黃月麗認為，其實教育部103年就發現其董事有溢領，並前後去函糾正4次，如今不僅現職董事嚴重違反章程規定，也違反董事無給職精神等，且9月5日去函要求董事改選，國語日報董事會9月19日開會，最後仍不服教育部規範，並提出訴願，顯見並無改變的意願，為了確保公益，才決定要向法院申請解除現任董事職務，未來將由法院決定是否解除其職務，並指派新任董事，重新展開其運作，而相關溢領的金額，也須由新任董事會去追討。