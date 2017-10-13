神技能！柴柴撂台語與主人對話 獨特菸酒嗓超圈飯

柴犬撼撼擁有國台英三聲道技能與療癒笑容，撼撼媽經常將牠說話的影片上傳，累積不少粉絲。（「三腳胡麻柴撼撼」授權提供）

2017-10-13 13:01

〔影音新聞／綜合報導〕4歲大的柴犬撼撼是公認的愛講話，主人經營「三腳胡麻柴撼撼」粉專，在臉書上擁有不少粉絲，牠除了會講自己名字，也會用英文跟主人告白說「I LOVE U」，甚至還會撂台語，堪稱三聲道，獨特的菸酒嗓超級圈飯！

其實撼撼小時候因為不明原因，被母狗咬斷一隻腳，學走路時無法平衡的牠，曾度過一段比較辛苦的時期，幸好在主人跟朋友家裡領養回來之後，因為有了主人的照顧和關愛，幸福可是滿滿，行動也已經自如，1人1狗常常在臉書上曬恩愛。

在撼撼媽上傳的影片中，撼撼最常說的話就是「豪（好）」、「五喔～（有喔）」，還附帶超療癒的笑容；另一支影片中，撼撼哭喪著臉，嗚咽的聲音好像在說「妳愛不愛我」，讓主人心疼回：「我當然愛你啊～為什麼這樣問？」甜蜜互動讓網友看了心都融化，大呼「好想抱緊處理！」

撼撼因為缺少一條腿，學習平衡花了點時間，現在已經可以活動自如。（「三腳胡麻柴撼撼」授權提供）