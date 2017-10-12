穿太少會感冒？ 疾管署：感冒與穿衣量無關

有民眾認為穿太少是感冒的原因之一，但衛福部疾管署澄清，此說法尚無醫學實證。（記者林惠琴攝）

2017-10-12 17:08

〔記者林惠琴／台北報導〕「天氣冷要多穿衣服，不然會感冒！」是在季節轉換時，經常會聽見許多家長對小孩耳提面命的提醒，主要源自不少民眾將感冒原因與「著涼」劃上等號，因此認為做好保暖就可以遠離感冒，但衛福部疾管署澄清，這種坊間盛傳的說法並無醫學實證，罹患感冒與穿衣量多寡無關。

疾管署副署長羅一鈞表示，曾有一項刊登在國際期刊上的美國研究，將受測者分成兩批，其中，一批待在4°C的冰櫃中，另一批則是泡溫泉，觀察一段時間後，發現低溫組與高溫組罹患感冒的風險並無顯著差異，顯示溫度變化與感冒沒有關係。

氣溫下降 病毒存活較久、傳播力變強

羅一鈞解釋，氣溫下降，感冒病例會變多，原因是病毒可以在天冷環境存活較久，傳播能力變強，並非少穿一件衣服造成，因此染病關鍵在於有無病原，而非溫度高低。

另外，目前公費流感疫苗已開放施打，疾管署呼籲，符合資格的民眾最好儘速接種，並提醒若有發燒、咳嗽等類流感症狀，應及早就醫，且外出要戴上口罩，在咳嗽或打噴嚏時，也要以手帕或衣袖捂住口鼻，避免病毒傳播，同時加強勤洗手等個人衛生習慣，以免被傳染。