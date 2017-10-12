青年夢想家看過來！ 台中再推「摘星計畫」

夢想家看過來！台中再推「摘星計畫」，助青年到台中築夢、圓夢。（記者蘇孟娟攝）

2017-10-12 17:11

〔記者蘇孟娟／台中報導〕鼓勵青年夢想家築夢更圓夢，台中市「摘星計畫」招募第2期夢想家到台中實現創業夢想，除首年有租金全額或半額減免外，還有競爭型創業經費補助，第2期釋出33席，歡迎夢想家勇敢前來台中。

台中市勞工局推動「摘星青年、築夢台中」計畫，第一期遴選108位青年進駐審計新村、光復新村及摘星山莊等3處基地，讓夢想起飛，摘星青年已進駐2年，不少人創業有成，不但自創品牌，甚至屢傳獲獎甚至獲贈資源繼續圓夢。

勞工局指出，1期創業家有64人續留基地打拚事業，今年再推第2期招募計畫，釋出33席給夢想家進駐圓夢，考量第2期進駐青年在初創階段，資金投入為重要的一環，進駐審計新村、光復新村的摘星青年，第1年皆減免50%租金；而摘星山莊因屬市定古蹟，空間應用較受限制且交通相對不便，因此進駐摘星山莊的摘星青年第1年減免100%租金，減輕創業青年經濟負擔。

勞工局指出，第2期摘星計畫將提供競爭型創業獎勵補助，包含補助參加外部訓練費用、創業營運及裝潢等費用、辦理活動費用、創業競賽獲獎或通過創業補助計畫等，總計四大項最高補助可獲近30萬元補助。

此外，通過甄選進駐的創業者，勞工局也將邀請專家學者提供進駐青年創業諮詢、營運健診及辦理各類創業培力課程，並依據第1期的經驗，導入創新人才培育模式，激勵並提升青年創業各階段面臨問題的解決能力。

台中市長林佳龍指出，台中市是宜居城市，也是青年人築夢、圓夢的好地方，市府推出「摘星青年、築夢台中」計畫已經2年，看到青年們2年來一起成長並創業成功，他為青年們感到高興，包括桌遊推廣、銀髮族服務及孩子的英文輔導，甚至還有相當多文創電子商務等。

林佳龍說，這些創新產品已經成為台中特色，3處創業基地也成為新興觀光景點，每到假日都吸引非常多遊客前往走走逛逛。現在要邁入第2期，希望由第1期學員將成功經驗分享。

林佳龍更盼藉摘星青年在台中築夢、圓夢，讓這座城市充滿活力與創意，台中就是大家實現希望的好地方，期待青年人一起來台中創業。

此外，勞工局另舉辦「摘星之光」i-Voting網路票選活動，第一期摘星青年創業表現亮眼，有43名摘星青年參選，即日起至10月31日開放投票，將選出前3名優秀青年接受表揚並可獲得房租減免優惠。

台中市民只要在摘星計畫官網掃描QR Code或進入台中市i-Voting網址即可進行投票，1人有3次投票機會，參與投票市民將抽出10名，由市府提供摘星基地共1000元消費折價券，可於12月25日前至3處摘星基地使用。