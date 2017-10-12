國慶花車人氣票選 台中石虎花車領先

台中石虎花車超萌，受到網友喜愛。（圖擷取自臉書）

2017-10-12 16:59

〔記者張菁雅／台中報導〕國慶花車遊行嘉年華10日結束後，國慶籌備委員會臉書官方粉絲專頁「中華民國 讚國慶」將各花車照片PO上網，舉辦票選活動，15日中午前獲得讚數最多的花車，將獲頒「最佳花車人氣獎」。截至12日中午，台中市政府為宣傳花博設計的「石虎花車」按讚數突破8000，遙遙領先。市府表示，將繼續催票，希望石虎花車登上人氣王寶座。

台中市政府的花車以2018台中世界花卉博覽會吉祥物為主題，邀請三信商業銀行獨家贊助，由紙風車劇團打造「石虎花車」，花車全長19公尺、高5公尺，前車由花博吉祥物石虎媽媽「虎媽」領軍，後車則是由鄰居老馬「歐米馬」坐鎮。「虎媽」有著長長的眼睫毛，不斷眨眼「放電」，後車「歐米馬」被石虎姊弟「樂虎」、「來虎」捉弄，仆倒在地，氣得鼻孔直噴煙。

今年國慶共有46部花車上街比吸睛、拚人氣，國慶籌備委員會也透過網路票選活動，讓未到場民眾感受國慶氛圍。

石虎花車演出後獲得視覺藝術專家好評「萌翻天，看一眼就來電」，逗趣的照片PO上網，也吸引網友按讚留言，按讚數突破8000千，留言數也超過1000則。網友們說「台中石虎花車最可愛」、「具創意且連結在地」、「這花車說第二名有誰敢是第一名」，也有台中人驕傲留言「我愛石虎，哇係逮中郎」。

台中市政府表示，慶籌會FB官方粉專「中華民國 讚國慶」票選將持續到15日中午12時，統計讚數最多的花車將可獲頒「最佳花車人氣獎」；按讚粉絲有機會獲得國慶紀念隨身碟，歡迎大家踴躍參加，為石虎花車按個讚。