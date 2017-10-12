不必遠赴日本！飛驒古川祭遶境盛況 新港文化館重現

2017-10-12 16:52

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣新港文教基金會慶祝成立30年，邀請日本飛驒市古川町各單位前來參展與表演，14日起在新港文化館25號倉庫展出的「新港與古川─台日慶典的對話特展」，部分展品今天提前曝光，日方以人偶與道具重現「飛驒古川祭」遶境盛況，以及展示新港、飛驒市古川町兩地祭典異同之處，值得探訪與參觀，展期至11月26日。

飛驒市觀光協會會長池田高佳等一行人昨天抵達新港，提前在展場布置，他說，新港文教基金會與古川町民間交流長達23年，兩地對祭典文化傳承不遺餘力，古川在每年4月舉辦的「飛驒古川祭」，去年已由聯合國教科文組織登錄為無形文化遺產，一行人攜帶近40箱展品，包括祭典衣飾、道具等，重現飛驒市傳統祭典盛況。

新港文教基金會董事長陳錦煌說，新港有元宵媽祖遶境、媽祖會香、「謝平安祭」，分別可對應飛驒市古川町的「古川祭」、「三寺巡禮」及「狐狸火祭」，特展將比較兩地祭典的慶典服飾、道具公益、宗教習俗相異與相同之處；當天也將恭請新港奉天宮四街祖媽神尊在會場安座，設置「雙合寮仔」讓民眾鑽平安隧道。

踩街逛市集 台日文化慶典同樂

「台日文化慶典平安祭」14、15日在新港藝術高中登場，14日下午2點半有踩街嘉年華，連續2天的上午10點到晚上7點，有藝術市集、親子互動遊戲、街頭藝術萬花筒等。

14、15日晚上7點半，在新港藝術高中「玉山平台」有飛驒市古川祭的宮本組蜻蜓、獅子舞、鬪鷄樂、浦安之舞，與新港奉天宮吟詩團、新港舞鳳軒北管劇團、國立新港藝術高中六佾舞等2國團隊演出，呈現熱鬧文化慶典。