烏日溪南公立第一所 喀哩國小附幼揭幕

喀哩國小附幼今揭幕，是溪南第一所公立小學附幼。（記者蘇金鳳攝）

2017-10-12 16:35

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市烏日溪南地區終於有一所公立國小附設的幼兒園！將近百年的喀哩國小在民代及地方人士的積極爭取，喀哩附幼今天揭幕，將先收2班，未來不排除再增班，將可讓溪南地區的家長不必再「長途跋涉」開車把寶貝其他學區上課。

喀哩國小所在的4個里包括溪壩里、螺潭里、北里里及南里里，長期以來無公立幼兒園，幼兒需至學區外幼兒園就讀，要跑到霧峰、大里、烏日市區，若不選擇國小附幼，就讀私立幼兒園，很多家長都覺得負擔沈重，站在路程及經濟負擔，很多家長都希望喀哩國小能附設幼兒園。

在市議員陳世凱及地方人士積極爭取下，喀哩國小附設幼兒園今天正式揭幕，市議員陳世凱、劉淑蘭、多位里長及民代助理出席慶祝。

校長張秀娟先對協助爭取經費的地方人士表示感謝，她指出，喀哩國小附幼是利用原有的輔導室及健康中心進行內部改建，共2層樓，不管是教室及廁所都符合幼兒需求，目前招收2班幼兒，已招收33位，可招收至50多位幼兒。

張秀娟表示，因應未來的學生可能增加，2樓的圖書館在喀哩國小完成改建後，會遷回到國小，整層將成為幼教大樓，將可再增班。

市議員陳世凱表示，過去舊縣區的幼兒園，多是借用當地社區活動中心，與國小相比教育空間及設備有明顯不足，如今縣市合併，教育資源應該多挹注在原縣區。

陳世凱表示，他於去年6月著手協助烏日喀哩國小爭取教室改建為幼兒園的經費共200多萬，用於幼兒教室、幼兒廁所、專屬廚房、辦公室及外圍人行道改建等。

陳世凱表示，希望未來市府能夠整併更多國小附設幼兒園，提供更多的教育資源，一方面讓小朋友有更好學習環境，同時也能讓小朋友提前適應未來將要就讀的學校，對校方來說也會是招生的保障。

他並承諾，未來仍會協助爭取遮雨棚及專屬幼兒的戶外遊樂器材，讓喀哩國小幼兒園設施更加齊全完善。

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