巨龍再現！ 員林市地標重新點燈 嘉年華連慶4週

員林市地標「龍翔霞蔚」龍燈座，近日修復完工，重現昂首姿態。（記者陳冠備攝）

2017-10-12 16:14

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市地標「龍翔霞蔚」龍燈座，去年9月遇梅姬颱風襲擊，慘遭「斷頭」，燈座幾乎全毀，不少市民覺得惋惜，為修復龍燈，市公所辦理民間募款，由巨匠建設事業董事長林財源主動認養，贊助近300萬元經費，花了7個多月終於整修完成。龍燈公園早上舉行「巨龍重現，幸福員林」記者會，巨龍在眾人歡呼聲中重新昂首，員林市長張錦昆深表感激，並期盼巨龍再閃耀10年。

這座名為「龍翔霞蔚」的龍燈座，原是2012年台灣燈會主燈，高寬展幅20公尺，重達25噸，造價1400萬元，燈會結束後移轉員林大道新闢公園，成為當地新地標，去年9月巨龍遭斷頭，員林人催促修復聲不斷，但龍燈技術讓不少廠商打退堂鼓，直到今年7月修復完成，經過不斷測試，巨龍才又重現。

林財源表示，因緣際會下得知這件事，加上建案在此，每天見巨龍身影有了感情，也希望它能再重新昂首，決定提供修復經費，也希望能再創員林繁榮景象。

張錦昆說，「龍翔霞蔚」龍燈座是員林的精神象徵，這次修復完成，期盼能延長龍燈壽命，再閃耀10年。

慶祝巨龍重現，龍燈公園從本週起，連續4個週六、日舉辦嘉年華活動，有社區成果展、米苔目美食節以及演唱會，來賓有時下夯團玖壹壹、187 INC、臭屁嬰仔、台語唱將許富凱、謝金晶等，以及主持人阿喜，歡迎民眾用熱情讓員林沸騰。

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