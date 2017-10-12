大學生上課態度是這般.. 網友：難怪大學畢業22K

2017-10-12 17:10

〔即時新聞／綜合報導〕大學生這樣的上課態度，不但不尊重教授，也不尊重自己。一名網友在臉書社團表示，她在夜間部上課時，後方別系的同學大聲講話吵個不停，遭教授制止沒多久又故態復萌，讓她氣的在課堂上直接打電話給校方反映！其他網友見狀則酸說「難怪大學畢業22K」。

一名網友在臉書社團「爆料公社」PO出一段影片並表示，校方安排她們班跟他系學生併班一起上英文通識課，但上課時後方有多位同學時而翹腳、時而站起來聊天，聲音大到其他人根本聽不到教授在說什麼，遭教授制止時的回應不但沒大沒小，稍微停一下又故態復萌繼續吵鬧。

網友不滿的表示，「或許你覺得來讀夜校你只是打算花2-30萬（甚至你的學習態度你應該會花更多）混個文憑，但也請你給其他同學有該給的尊重」、「很多人是想學東西的，自己沒素質也不要表露給別人看，甚至影響到別人的權益！」。

其他網友看了這段影片也認為實在很誇張，紛紛留言「難怪大學畢業22K 應該得，應得的。」、「丟人現眼」、「現在很多小孩都是這樣⋯不懂什麼是尊重⋯出社會薪水會反應一切！」、「其實不想學 大可以不要去 幹嘛那麼委屈」、「這是大學生？我還以為是國中小屁孩咧」、「我之前唸夜校發生這種事情，都直接請他們安靜！講一次不聽，第二次我就沒在客氣了！」。

相關影片請見：

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